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ВР наділила Кабмін правом визначати дати початку та завершення тимчасової окупації
14:07 04.11.2022 |
Верховна Рада дозволила Кабінету Міністрів України визначати дату початку та завершення тимчасової окупації.
За відповідний законопроєкт №8088 про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в цілому проголосували 312 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
Законопроєкт також наділяє повноваженнями Кабінет Міністрів визначати, змінювати та скасовувати правовий режим тимчасово окупованої території під час дії в Україні воєнного стану.
Окрема норма законопроєкту передбачає, що на адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та рештою території України рішенням Кабміну може запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль.
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