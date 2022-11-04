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АНАЛІТИКА

ВР наділила Кабмін правом визначати дати початку та завершення тимчасової окупації

14:07 04.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада дозволила Кабінету Міністрів України визначати дату початку та завершення тимчасової окупації.

За відповідний законопроєкт №8088 про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в цілому проголосували 312 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт також наділяє повноваженнями Кабінет Міністрів визначати, змінювати та скасовувати правовий режим тимчасово окупованої території під час дії в Україні воєнного стану.

Окрема норма законопроєкту передбачає, що на адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та рештою території України рішенням Кабміну може запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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