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ВР визначила умови бронювання військовозобов'язаних працівників держорганів, підприємств та організацій на період мобілізації та війни
13:50 04.11.2022 |
Верховна Рада визначила умови, за яких на період мобілізації та воєнний час підлягають бронюванню військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях.
Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №7687 про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в цілому підтримали 290 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Згідно із законопроєктом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах держвлади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період, на підприємствах, в установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення).
До цього переліку пропонується включити і військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період, а також тих, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Вони можуть бути призвані лише за їхньою згодою.
Порядок та критерії їх бронювання на період мобілізації та воєнний час визначає Кабінет Міністрів України. За словами Ярослава Железняка, це одне з ключових нововведень, про які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання, як і можливість "дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення".
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