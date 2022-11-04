Депутати хочуть з 2027 року повністю заборонити в Україні автобуси з ДВЗ

Група депутатів 2 листопада ц.р. зареєструвала законопроєкт № 8172, покликаний стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, а з 2027 р. повністю відмовитись від використання автобусів з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Текст документа оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Проєкт документа було подано «слугами народу» Юрієм Камельчуком, Андрієм Клочком, Андрієм Жупаниним і групою депутатів - загалом 24 народних обранці.

Як зазначено у пояснювальній записці, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об'єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива».

Тому група депутатів вважає вкрай актуальним на законодавчому рівні «стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами». Для цього депутати вирішили унормувати термінологію, що стосується електротранспорту, а також створити законодавче підґрунтя для поширення використання електротранспорту й розвитку інфраструктури зарядних станцій, що, на їх погляд, дасть змогу зменшити залежність України від імпорту енергоресурсів.

Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з ДВЗ у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року - у решті населених пунктів.

Водночас пропонується норма, щоб у містах, де проживає понад 250 тис. чоловік, із 2027 року на маршрутах громадського транспорту курсувало не менше 25% електробусів, а до 2030 р. довести цю частку до 50%. А з 2033 р. допускати до перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах винятково електробуси.

Йдеться також про потребу унормувати приєднання й розміщення станцій зарядки електромобілів, а також передбачення у технічних умовах нових багатоповерхівок не менше 50% місць для стоянки й зберігання електромобілів.

Не менш цікава і норма, яка передбачає надати право об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) облаштовувати на прибудинковій території та/або в місцях загального користування місця для стоянки й зберігання транспортних засобів, які обладнані станціями зарядки електромобілів.

Народні депутати також зазначають, що законопроєкт № 8172 розроблено з урахуванням транспортної політики ЄС, яка поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах пального у містах до 2030 року, а вже до 2050 року відмовитися від них повністю.

Наразі, згідно з інформацією на сайті ВР, законопроєкт опрацьовується у Комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

