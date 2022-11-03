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АНАЛІТИКА

Рада спростила приватизацію майна під податковою заставою

22:59 03.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу".

Прийняття відповідного законопроєкту №8045 з поправками у другому читанні та в цілому підтримали 250 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується встановити, що у разі приватизації державного або комунального майна, яке перебуває у податковій заставі у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, згода контролюючого органу на відчуження такого майна не вимагається, якщо договором купівлі-продажу об'єкта приватизації передбачено зобов'язання покупця погасити податковий борг.

Згідно із документом, податковий борг потрібно погасити не пізніше шести календарних місяців з моменту переходу права власності на об'єкт приватизації. При цьому державне або комунальне майно, яке відчужується у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його покупцем.

Як повідомлялося, Фонд держмайна очікує, що ухвалення цього закону дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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