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АНАЛІТИКА

Рада затвердила створення реєстру стратегічної екологічної оцінки

22:52 03.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки".

Прийняття відповідного законопроєкту №5159 з поправками у другому читанні та в цілому підтримали 268 нардепів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі відсутня відповідальність за порушення чинного закону "Про стратегічну екологічну оцінку", через що відбувається системне його порушення. Тому ухвалення документа дасть змогу виправити цю ситуацію.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

* створення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;
* надає можливість оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки;
* надає повноваження Держекоінспекції щодо державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про стратегічну екологічну оцінку.
* визначає засади відповідальності за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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