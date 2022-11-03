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Рада виправила помилки у законі про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
17:27 03.11.2022 |
Верховна Рада усунула неузгодженості в ухваленому у жовтні законі про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, а також розблокувала його підписання.
Рішення про виправлення неузгодженостей у прийнятому законі підтримали 272 нардепи, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Як зазначалося у рішенні Комітету з питань бюджету, неузгодженості у тексті закону виникли внаслідок врахування чи відхилення цілого ряду поправок під час розгляду відповідного законопроєкту у другому читанні.
Крім того, депутати відмовилися підтримати постанову про скасування голосування за закон. Вона набрала лише 110 голосів із 226 необхідних, а отже закон можна передати на підписання.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії" парламент прийняв 19 жовтня.
Закон передбачає, що всі кошти від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду і надалі використовуватимуть за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради за визначеними напрямами. При цьому депутати відмовилися першочергово спрямовувати ці кошти на підтримку Збройних Сил України.
Зокрема, кошти з фонду йтимуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, відновлення та капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, а також придбання житла для таких осіб.
Також кошти передбачатимуться на розроблення проєктної документації для об'єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
Автори законопроєкту планують вже в цьому році залучити для фінансування Фонду 20 млрд від націоналізації російських активів.
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