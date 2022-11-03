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Раді пропонують ратифікувати угоду із Саудівською Аравією про повітряне сполучення

08:48 03.11.2022 |

Право

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом королівства Саудівська Аравія про повітряне сполучення.

Відповідний законопроєкт №0175 зареєстровано у парламенті 2 листопада, повідомляє сайт Верховної Ради.

Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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