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Стів Джобс
Раді пропонують ратифікувати угоду із Саудівською Аравією про повітряне сполучення
08:48 03.11.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом королівства Саудівська Аравія про повітряне сполучення.
Відповідний законопроєкт №0175 зареєстровано у парламенті 2 листопада, повідомляє сайт Верховної Ради.
Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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