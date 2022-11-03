Раді пропонують ратифікувати угоду із Саудівською Аравією про повітряне сполучення

Туреччина виклала умови Росії для відновлення угоди про експорт зерна з України, заявивши, що Москва хоче забезпечити свій власний експорт зерна і добрив. Ці товари не входять до списку санкцій, "але кораблі, які їх перевозять, все ще не можуть пришвартуватися".