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АНАЛІТИКА

У Мінцифри пропонують ліквідувати комісію з азартних ігор: анонсували законопроєкт

17:53 31.10.2022 |

Право

 

Міністерство цифрової трансформації, яке у серпні отримало у сферу відповідальності гральний бізнес, запропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це в інтерв'ю Forbes розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, аналіз і реінжиніринг галузі показав, що КРАІЛ не потрібна.

"Ми проаналізували всі процеси і функції КРАІЛ і сформували певне бачення. Зараз структуруємо його у форматі законопроєкту. Далі будемо дивитися, чи підтримає його Верховна Рада, чи ні. У законопроєкті ми рекомендуємо її ліквідувати.

Хочемо зробити автоматичну видачу ліцензій за вичерпними критеріями", - сказав Федоров.

За його словами, Мінцифри запропонувало певне рішення, яке дасть змогу "повністю прибрати корупцію", зробити сферу прозорою і залучити світові компанії в Україну.

"Мета - щоб іноземні компанії інкорпорувалися в Україні і платили податки", - заявив міністр.

Він додав, що у цьому законопроєкті також є революційне рішення щодо оподаткування.

"Ми прибрали всі можливості для перевірок - податки автоматично списуються при покладанні коштів на рахунок", - пояснив міністр.

При цьому Федоров не впевнений, що законопроєкт у такому форматі буде ухвалено.

"Нам уряд поставив завдання, ми у форматі законопроєкту його вирішуємо. Далі - вже залежить від депутатів", - зазначив він.

У серпні уряд постановою №924 передав до компетенції голови Мінцифри випуск та проведення лотерей, до того часу лотереї належали до компетенції Мінекономіки.

Також питаннями лотерей та азартних ігор опікуватиметься Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.
За матеріалами: Економічна правда
 

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