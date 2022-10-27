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Бізнесу замінили планові перевірки пожежної безпеки на страхування

19:27 27.10.2022 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3361, який дозволяє бізнесу замінити планові перевірки пожежної безпеки страхуванням. Про це повідомив один з авторів документа народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідно до закону підприємства із середнім або незначним ступенем ризику звільняються від планових перевірок техногенної та пожежної безпеки за наявності поліса страхування відповідальності.

Заміна перевірок має добровільний характер як для бізнесу, так і для страхових компаній.

Закон встановлює такий механізм звільнення від планових перевірок пожежниками:

* Підприємство замовляє аудит пожежної безпеки у ДСНС чи авторизованого аудитора. Водночас аудит не накладає обов'язок виправляти виявлені порушення.

* Результати аудиту підприємець надає до страхової компанії для оформлення поліса відповідальності.

* Поліс відповідальності надсилається до ДСНС до 15 листопада.

* На період дії договору страхування підприємець звільняється від планових пожежних перевірок. Максимальний термін дії поліса - 10 років для підприємств із низьким ступенем ризику, та 6 років - із середнім.

У разі пожежі страховик, який застрахував таку відповідальність, виплачуватиме потерпілим компенсацію завданих збитків.

Розмір страхової суми водночас встановлюється за домовленістю сторін, проте з урахуванням результатів аудиту пожежної безпеки не може становити менше 3000 мінімальних зарплат для бізнесу із середнім ступенем ризику та 2000 мінімальних зарплат для підприємств із незначним ступенем ризику.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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