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Верховній Раді пропонують упровадити для пішоходів штрафи за невикористання вночі світловідбиваючих елементів
Народний депутат Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу") пропонує зобов'язати пішоходів у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилет тощо) або одяг із такими елементами.
Як повідомляється на сайті українського парламенту, відповідний законопроєкт №8155 про внесення змін до закону "Про дорожній рух" Крейденко зареєстрував у Верховній Раді у середу.
Запропоновані зміни до закону також зобов'язують посадових осіб, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд забезпечувати працівників, які виконують такі роботи у темний час доби або в умовах недостатньої видимості, світловідбиваючими елементами.
Крейденко також пропонує внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення (законопроєкт №8156) та притягувати до відповідальності пішоходів за невикористання світловідбиваючих елементів.
Відповідно до законопроєкту пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбіччям у темний час доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбиваючих елементів тягне за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2022 році становить 17 грн.
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