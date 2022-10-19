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Рада підтримала законопроєкт про захист фінансової системи України від дій країни-агресора
17:12 19.10.2022 |
Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт щодо захисту фінансової системи України від дій росії, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Відповідний документ підтримали 280 народних депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ передбачає, зокрема, недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) росіян або осіб, які підтримують збройну агресію проти України, та віднесення клієнтів, діяльність яких пов'язана з рф, до високоризикових.
Крім уточнень щодо cуб'єктів первинного фінансового моніторингу під час операцій з нерухомим майном, закон містить низку інших важливих норм.
Так, пропонується віднести до cуб'єктів первинного фінансового моніторингу осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності.
До переліку клієнтів, щодо яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин, передбачається внести олігархів та окремих суб'єктів, пов'язаних з державою-агресором.
При цьому сам факт потрапляння суб'єкта до санкційного списку не буде підставою для обов'язкового встановлення неприйнятно високого ризику ділових відносин.
Якщо СПФМ знаходиться на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях, він буде звільнений від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомлялось, Верховна Рада 19 жовтня ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
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