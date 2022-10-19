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АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкт про захист фінансової системи України від дій країни-агресора

17:12 19.10.2022 |

Право

 

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт щодо захисту фінансової системи України від дій росії, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Відповідний документ підтримали 280 народних депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ передбачає, зокрема, недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) росіян або осіб, які підтримують збройну агресію проти України, та віднесення клієнтів, діяльність яких пов'язана з рф, до високоризикових.

Крім уточнень щодо cуб'єктів первинного фінансового моніторингу під час операцій з нерухомим майном, закон містить низку інших важливих норм.

Так, пропонується віднести до cуб'єктів первинного фінансового моніторингу осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності.

До переліку клієнтів, щодо яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин, передбачається внести олігархів та окремих суб'єктів, пов'язаних з державою-агресором.

При цьому сам факт потрапляння суб'єкта до санкційного списку не буде підставою для обов'язкового встановлення неприйнятно високого ризику ділових відносин.

Якщо СПФМ знаходиться на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях, він буде звільнений від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомлялось, Верховна Рада 19 жовтня ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
 

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