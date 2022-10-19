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В Україні ухвалили закон про Митний тариф
14:18 19.10.2022 |
Верховна Рада ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
Відповідний законопроєкт про Митний тариф України (реєстр. №7737) підтримали в другому читанні 289 народних депутатів, передає Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.
У пояснювальній записці зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.
У зв'язку з цим виникає ряд ускладнень, пов'язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики.
Документ передбачає приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної, сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов'язань, а також стандартизацію зовнішньоторговельної документації.
Також закон адаптує статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усуває розбіжності у версіях систем української класифікації товарів та країн - торговельних партнерів.
Примітно, що новий Митний тариф України не передбачає зміни ставок ввізного мита на товари, а лише змінює класифікацію окремих товарів.
Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт (реєстр. №6320) щодо спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
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