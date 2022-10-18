Фінансові новини
- |
- 18.10.22
- |
- 19:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про хімічну безпеку
18:27 18.10.2022 |
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт "Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією". Це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволить Україні виконати частину зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС, а також подбати про безпеку українців і довкілля.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Поки в ЄС успішно діє принцип: немає інформації про хімречовину - немає ринку. В Україні у цій сфері, на жаль, діє хаос. Якщо до 2014 року поводження з хімічними речовинами у нас регулювалося постановою уряду 1995 року, то сьогодні це питання не врегульовано жодним чином, якщо не брати до уваги декілька застарілих діючих регламентів", - зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
За словами міністра, з прийняттям законопроєкту Україна зможе:
* побудувати національну систему управління хімічними речовинами за європейським зразком;
* імплементувати базові технічні регламенти REACH та CLP, які вже давно працюють в ЄС;
* запровадити міжнародну класифікацію небезпечних хімічних речовин;
* створити єдину базу даних таких речовин;
* ефективно управляти хімічною продукцією на ринку, прораховувати всі ризики та оцінювати загрози;
* ввести механізми обмежень та заборон для продукції, що містить канцерогени, мутагени, біоакумулятивні та токсичні для довкілля речовини тощо;
* дати доступ українцям до інформації щодо рівня небезпеки речовин та хімічної продукції.
Тобто забезпечити належний державний контроль у цій сфері.
"Нашій країні потрібні ці нові правила та стандарти, бо ми сучасна європейська держава, яка знає ціну безпеці та буде й надалі йти шляхом розвитку разом з усім цивілізованим світом", - наголосив Стрілець.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
ТОП-НОВИНИ
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про хімічну безпеку
|Мінфін на аукціонах ОВДП 18 жовтня залучив до держбюджету 5,8 млрд грн, $312,2 млн
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
|Рада передбачила створення пожежно-рятувальних підрозділів для добровільної охорони
|ВР ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій
|ВР спростила облік робочих місць для осіб з інвалідністю
Бізнес
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin