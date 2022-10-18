Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про хімічну безпеку

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт "Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією". Це рамковий євроінтеграційний документ, який дозволить Україні виконати частину зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС, а також подбати про безпеку українців і довкілля.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Поки в ЄС успішно діє принцип: немає інформації про хімречовину - немає ринку. В Україні у цій сфері, на жаль, діє хаос. Якщо до 2014 року поводження з хімічними речовинами у нас регулювалося постановою уряду 1995 року, то сьогодні це питання не врегульовано жодним чином, якщо не брати до уваги декілька застарілих діючих регламентів", - зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами міністра, з прийняттям законопроєкту Україна зможе:

* побудувати національну систему управління хімічними речовинами за європейським зразком;

* імплементувати базові технічні регламенти REACH та CLP, які вже давно працюють в ЄС;

* запровадити міжнародну класифікацію небезпечних хімічних речовин;

* створити єдину базу даних таких речовин;

* ефективно управляти хімічною продукцією на ринку, прораховувати всі ризики та оцінювати загрози;

* ввести механізми обмежень та заборон для продукції, що містить канцерогени, мутагени, біоакумулятивні та токсичні для довкілля речовини тощо;

* дати доступ українцям до інформації щодо рівня небезпеки речовин та хімічної продукції.

Тобто забезпечити належний державний контроль у цій сфері.

"Нашій країні потрібні ці нові правила та стандарти, бо ми сучасна європейська держава, яка знає ціну безпеці та буде й надалі йти шляхом розвитку разом з усім цивілізованим світом", - наголосив Стрілець.