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Рада передбачила створення пожежно-рятувальних підрозділів для добровільної охорони
17:10 18.10.2022 |
Верховна Рада передбачила створення та функціонування в Україні пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та пожежної добровільної охорони.
Ухвалення відповідного законопроекту №7557 загалом підтримали 317 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроект пропонує передбачити можливість створення підрозділів добровільної пожежної охорони громадськими організаціями та надання додаткових соціальних гарантій їхнім членам.
Документ визначає вимоги до працівників місцевої пожежної охорони та критерії членства у добровільній пожежній охороні, статус (права та обов'язки) працівників пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони.
Згідно із законопроектом, на період залучення членів добровільної пожежної охорони до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, проходження підготовки, за ними зберігається робоче місце (посада) та середній заробіток (стипендія) на основному місці роботи (навчання). Членам добровільної пожежної охорони, які залучалися до гасіння пожеж або проведення аварійно-рятувальних робіт, може бути виплачено винагороду за рахунок коштів місцевого бюджету, суб'єктів господарювання, громадських організацій.
Органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, громадські організації можуть встановлювати додаткові гарантії соціального захисту членам добровільної пожежної охорони.
Законопроект передбачає внесення змін до Кодексів цивільного захисту, законів про працю, до законів "Про відпустки" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо врегулювання питання функціонування пожежно-рятувальних підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони.
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