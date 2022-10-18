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ВР ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій
16:52 18.10.2022 |
Верховна Рада ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій.
Ухвалення відповідного законопроєкту №8109 за основу та в цілому підтримали 318 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Відповідно до закону, під час дії воєнного стану призову на строкову військову службу в Україні не проводитимуть, а призовні комісії створюють для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку. Йдеться про призовників і тих, що досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку.
Закон також передбачає направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або ухвалення рішення про відмову в такому направленні.
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