ВР спростила облік робочих місць для осіб з інвалідністю

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7433 на пленарному засіданні у вівторок у цілому підтримали 318 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, документ передбачає обмін інформацією з Держреєстру з Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями та використання таких даних для обліку квоти на працевлаштування з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав.

Закон також передбачає можливість у разі пропуску у період запровадження воєнного стану терміну повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю продовження виплати пенсії за інвалідністю на період запровадження воєнного стану та місяця після його припинення чи скасування.

Під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у навчальних закладах, пенсію у разі втрати годувальника призначають, а виплату раніше призначеної пенсії продовжують на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Крім того, законопроєкт встановлює, що призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, щодо яких відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на підставі наявних відомостей електронних державних реєстрів.