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Рада в першому читанні затвердила проєкт бюджету на 2023 рік
16:13 07.10.2022 |
Верховна Рада затвердила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", - написав Железняк.
Він додав, що залишилося розглянути лише дві "балансові правки": +2 млрд грн ДФРР та +446 млн грн соцзахисту дітей та сім'ї.
Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні.
За матеріалами:
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