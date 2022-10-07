Рада в першому читанні затвердила проєкт бюджету на 2023 рік

Верховна Рада затвердила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", - написав Железняк.

Він додав, що залишилося розглянути лише дві "балансові правки": +2 млрд грн ДФРР та +446 млн грн соцзахисту дітей та сім'ї.

Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні.