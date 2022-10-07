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АНАЛІТИКА

Рада в першому читанні затвердила проєкт бюджету на 2023 рік

16:13 07.10.2022 |

Право

 

Верховна Рада затвердила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Після майже трьох годин обговорення правок, "за" проголосував 251 депутат", - написав Железняк.

Він додав, що залишилося розглянути лише дві "балансові правки": +2 млрд грн ДФРР та +446 млн грн соцзахисту дітей та сім'ї.

Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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