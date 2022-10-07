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Рада затвердила добровільний військовий облік для жінок
15:49 07.10.2022 |
Верховна Рада Україна ухвалила в цілому законопроєкт, який унормовує постановку жінок на військовий облік. Зокрема, для представниць професій, не пов'язаних з медициною, вона буде добровільною. Відповідне рішення підтримали 297 депутатів, повідомив парламентар "Голосу" Ярослав Железняк у п'ятницю, 7 жовтня.
Так, згідно з ухваленим законодавчим актом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку міністерства оборони України, та придатні до військової служби, можуть стати на облік за бажанням.
Водночас представниці професій, споріднених з медичною та фармацевтичною сферами, беруться на військовий облік, наводить нардеп ухвалені норми.
Раніше міністерство оборони відклало запровадження військового обліку жінок на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Як пояснювала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, це зробили через те, що норма про обов'язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом, а законодавчий процес є тривалим.
Жінки у ЗСУ
У грудні 2021 року в Україні набув чинності наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплював 35 фахових напрямків із десятками спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення мали стосуватися десятків тисяч українських жінок.
Через хвилю критики перелік суттєво скоротили. Пізніше у генеральному штабі ЗСУ заявили, що в процесі загальної мобілізації під час війни з Росією призвали близько одного відсотка жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість з них служать у якості медиків, кухарів, діловодів, бухгалтерів та у підрозділах зв'язку. Проте у ЗСУ залишається потреба у фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій, йдеться у повідомленні, повідомили тоді у генштабі.
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