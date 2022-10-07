Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити законопроєкт "Про державний бюджет на 2023 рік" у першому читанні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Це текст з пропозиціям народних депутатів. Із 1270 правок прийняли тільки 4 "балансових" (ті, що прямо прописані у висновку Комітету)", - зазначив нардеп.

Він уточнив, що враховані Комітетом поправки передбачають виділення 2 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку, 1,3 млрд грн - на заходи у сфері захисту інформаційного простору, 446 млн грн - на соцзахист дітей та сім'ї, а також 100 млн грн - на виробництво телепрограм.

"Всі інші правки йдуть с формулюванням "доручити уряду розглянути можливість"", - додав Железняк, уточнивши, що розгляд законопроєкту у залі парламенту очікується найближчими днями.

Як повідомлялося, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати - 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.