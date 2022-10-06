Рада дозволила бізнесу замінити перевірки пожежної безпеки страхуванням

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Прийняття відповідного законопроєкту №3361 у другому читанні та в цілому підтримали 250 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Це важливий перший крок, який давно просив бізнес. Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів. Всі ці новації добровільні. Як для бізнесу так і страховиків", - пояснив Железняк.

За його словами, передбачений законом механізм простий:

* підприємець має пройти аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов'язку виправляти недоліки);

* оформити з цим аудитом договір страхування;

* повідомити Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС) про наявність страхування;

* на період дії договору про страхування підприємець звільняється від планових пожежних перевірок.