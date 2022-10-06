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Рада дозволила бізнесу замінити перевірки пожежної безпеки страхуванням
18:22 06.10.2022 |
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".
Прийняття відповідного законопроєкту №3361 у другому читанні та в цілому підтримали 250 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Це важливий перший крок, який давно просив бізнес. Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів. Всі ці новації добровільні. Як для бізнесу так і страховиків", - пояснив Железняк.
За його словами, передбачений законом механізм простий:
* підприємець має пройти аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов'язку виправляти недоліки);
* оформити з цим аудитом договір страхування;
* повідомити Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС) про наявність страхування;
* на період дії договору про страхування підприємець звільняється від планових пожежних перевірок.
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