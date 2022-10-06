Верховна Рада посилила відповідальність за неналежне використання номерних знаків транспортних засобів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7365 у цілому підтримали 274 народних депутати на пленарному засіданні у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує внести зміни до чинної редакції ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо виокремлення в самостійну загальну норму адміністративно-караних порушень порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів.

Глава 10 КУпАП доповнюється новою нормою - ст. 121-3 про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності у разі керування транспортним засобом без номерного знака, з номерним знаком, що не належить до цього засобу, з номерним знаком, що не відповідає встановленим вимогам, закритим, перевернутим, брудним, неосвітленим.

Такі дії можуть спричинити накладення штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 850 грн.

Частиною другою ст. 121-3 КУпАП пропонується встановити адміністративну відповідальність за незаконне використання спеціальних номерних знаків Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації чи Національної поліції України. За це Верховна Рада має намір передбачити штраф у розмірі 100 НМДГ (1700 грн). У разі повторного протягом року вчинення порушення штраф зможе становити 200 НМДГ (3400 грн) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

З метою належної реалізації запропонованих матеріальних норм КУпАП законопроєкт передбачає відповідні зміни до низки процесуальних норм кодексу. Так, заключні та перехідні положення законопроєкту передбачають врегулювання порядку присвоєння та виготовлення номерних знаків транспортних засобів. Це полегшить їх власникам процедуру реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що належать їм, у територіальних сервісних центрах МВС. Власники зможуть самостійно обирати їхню буквенно-числову комбінацію за своїм бажанням в особистому кабінеті водія та замовляти їх виготовлення у суб'єктів господарювання за умови відповідності знаків вимогам.

