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АНАЛІТИКА

Рада дозволила іноземцям отримати статус е-резидента в Україні

17:59 06.10.2022 |

Право

 

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

За прийняття відповідного законопроєкту про е-резидентство №5270 у другому читанні та в цілому проголосували 252 народні депутати, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

В Мінцифри пояснили, що найближчим часом іноземці матимуть можливість отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в ній.

Для того, щоб отримати статус е-резидента потрібно:

* подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
* пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
* пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати РНОКПП та електронний підпис;
* відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

"Наша команда вже розробляє вебверсію та мобільний застосунок із використанням хмарних технологій цифрового підпису для е-резидентів. Такі сучасні та дієві інструменти допоможуть зареєструвати підприємця, відкрити банківський рахунок у декілька кліків - швидко та зручно, через браузер або смартфон", - додали у Мінцифри.

Своєю чергою співавтор законопроєкту, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що для е-резидентів передбачається оподаткування, аналогічне податкам для ФОП третьої групи (5% в рамках ліміту для цієї групи та 15% - від його перевищення), а податковим резидентом для е-резидентів буде банк.

."Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. До другого читання ми розширили перелік професій е-резидентів з IT-шників на всіх інших експортерів послуг)", - уточнив Железняк у Telegram.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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