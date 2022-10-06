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АНАЛІТИКА

Рада підтримує спрощення процедури приватизації майна під податковою заставою

17:50 06.10.2022 |

Право

 

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо спрощення процедури приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі (реєстр. №8045).

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

Згідно із законопроєктом, держава зможе приватизувати державне/комунальне майно, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу. А покупець, згідно з умовами приватизації, буде зобов'язаний погасити у повному обсязі податковий борг протягом 6 місяців.

Ухвалення документа дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.

Як повідомлялось, у серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо пришвидшення приватизації для цілей релокації підприємств та економічного відновлення.
 

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