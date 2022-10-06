Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Рада підтримує спрощення процедури приватизації майна під податковою заставою
17:50 06.10.2022 |
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо спрощення процедури приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі (реєстр. №8045).
Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.
Згідно із законопроєктом, держава зможе приватизувати державне/комунальне майно, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу. А покупець, згідно з умовами приватизації, буде зобов'язаний погасити у повному обсязі податковий борг протягом 6 місяців.
Ухвалення документа дозволить розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн, які при цьому мають більше 300 млн грн загального податкового боргу.
Як повідомлялось, у серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо пришвидшення приватизації для цілей релокації підприємств та економічного відновлення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
|НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
|Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада посилила відповідальність за неналежне використання номерних знаків транспортних засобів
|Рада дозволила іноземцям отримати статус е-резидента в Україні
|Рада підтримує спрощення процедури приватизації майна під податковою заставою
|Рада підтримала урядовий законопроєкт про Митний тариф
|Рада прийняла закон про націоналізацію системно важливих банків
|Оптимістичний сценарій: Мінфін сподівається отримати до кінця року ще $16 мільярдів допомоги
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера