Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала урядовий законопроєкт про Митний тариф
17:44 06.10.2022 |
Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про Митний тариф України, поданий Кабінетом Міністрів (реєстр № 7737).
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.
У пояснювальній записці зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.
У зв'язку з цим виникає ряд ускладнень, пов'язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією тощо.
Документ передбачає приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної, сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов'язань, а також стандартизацію зовнішньоторговельної документації.
Також проєкт пропонує адаптувати статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усунути розбіжності у версіях систем української класифікації товарів та країн - торговельних партнерів.
Крім цього, законопроєкт має на меті прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій. Примітно, що проєктом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.
Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт (реєстр. №6320) щодо спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
|НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Шевченку
|Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада посилила відповідальність за неналежне використання номерних знаків транспортних засобів
|Рада дозволила іноземцям отримати статус е-резидента в Україні
|Рада підтримує спрощення процедури приватизації майна під податковою заставою
|Рада підтримала урядовий законопроєкт про Митний тариф
|Рада прийняла закон про націоналізацію системно важливих банків
|Оптимістичний сценарій: Мінфін сподівається отримати до кінця року ще $16 мільярдів допомоги
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера