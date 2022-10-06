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АНАЛІТИКА

Рада підтримала урядовий законопроєкт про Митний тариф

17:44 06.10.2022 |

Право

 

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про Митний тариф України, поданий Кабінетом Міністрів (реєстр № 7737).

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.

У зв'язку з цим виникає ряд ускладнень, пов'язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією тощо.

Документ передбачає приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної, сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов'язань, а також стандартизацію зовнішньоторговельної документації.

Також проєкт пропонує адаптувати статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усунути розбіжності у версіях систем української класифікації товарів та країн - торговельних партнерів.

Крім цього, законопроєкт має на меті прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій. Примітно, що проєктом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт (реєстр. №6320) щодо спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
 

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