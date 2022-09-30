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АНАЛІТИКА

Податковий комітет рекомендує Раді підтримати урядовий законопроєкт про Митний тариф

22:51 30.09.2022 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту підтримати у першому та другому читанні законопроєкт про Митний тариф України, поданий Кабінетом Міністрів (№ 7737).

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, з 1 січня 2022 року здійснюється на основі сьомої редакції ГС-2022.

Тому виникає ряд ускладнень, пов'язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України, а також неможливістю зіставлення митної статистики.

Документ передбачає приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної, сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року, а також стандартизацію зовнішньоторговельної документації.

Також проєкт пропонує адаптувати статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів та класифікації, усунути розбіжності у версіях систем української класифікації та країн - торговельних партнерів.

Примітно, що проєктом нового Митного тарифу України не передбачається зміна ставок ввізного мита - лише зміна класифікації окремих товарів.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів України 2 вересня підтримав законопроєкт про нову редакцію Митного тарифу. Документ містить, зокрема, понад 350 змін у товарних кодах, переважно товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.
 

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