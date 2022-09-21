Рада ухвалила закон, який сприятиме розвитку авіаційної галузі України

Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до Повітряного кодексу, яким уточнено джерела наповнення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність.

Відповідний законопроєкт (№7559) у другому читанні підтримали 270 народних депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.

Документом уточнено джерела надходжень Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

Тепер до джерел надходжень належать «гранти, дарунки та благодійні внески, а також інші надходження, отримані уповноваженим органом з питань цивільної авіації від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у галузі цивільної авіації».

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність зміни пов'язана з російською агресією і закриттям повітряного простору України. Відповідно, галузь цивільної авіації зазнала великих втрат, зокрема, через неможливість виконання польотів цивільними повітряними суднами.

Своєю чергою, це призвело до суттєвого скорочення надходжень до фонду та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, основним джерелом наповнення якого (майже 90 %) є державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Як повідомлялось, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 24 лютого призупинила виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України у зв'язку із закриттям повітряного простору.