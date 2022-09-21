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Рада проголосувала за приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду

17:19 21.09.2022 |

Право

 

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 21 вересня, ухвалила законопроєкт №3663, що змінює систему управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. За нього проголосували 238 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Законопроєкт передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та його приєднання до Пенсійного фонду.

Таким чином, виплати допомоги через тимчасову втрату працездатності, нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання тепер здійснюватимуть Пенсійний фонд і його територіальні органи.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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