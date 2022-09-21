Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок

Верховна Рада має намір дозволити жінкам ставати на військовий облік лише за їхнім бажанням, за винятком тих, хто має медичну спеціалізацію.

За відповідний законопроєкт №6482 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" підтримали в першому читанні 267 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю з переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Водночас законопроєкт передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.