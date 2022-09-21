ВР ухвалила закон про стимулювання працевлаштування безробітних

Верховна Рада підтримала закон про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом компенсування роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Ухвалення відповідного законопроєкту №6067 у цілому підтримали 238 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Документ передбачає заміну неефективного механізму квотування працевлаштування запровадженням компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

Закон також передбачає надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності.

Крім того, змінено підходи до умов, тривалості та розмірів виплати допомоги з безробіття, зокрема посилено страхові принципи (що більший страховий стаж, то більший розмір допомоги з безробіття) та послаблено до безробітних санкцій за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

Водночас, згідно із законом, можуть змінитися підходи до фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт як таких, що не сприяють мотивації до праці, а також до підбору підходящої роботи для безробітного (врахування, зокрема, транспортної доступності, розміру заробітної плати залежно від тривалості безробіття).