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Рада зрівняла умови оплати праці іноземців із громадянами України
16:49 21.09.2022 |
Верховна Рада зробила рівними умови оплати праці іноземців та громадян України.
За відповідний законопроєкт №5795 про внесення змін до законів про використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні проголосували загалом 266 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму "телеграм-каналі".
Законопроєкт вносить зміни до законів про зайнятість населення та правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Документ передбачає удосконалення процедури видачі (відмови у видачі) або продовження (відмови у продовженні) дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Як зазначається в пояснювальній записці до документа, зміни до законів створять рівні умови оплати праці як для громадян України, так іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Ухвалення закону надасть правові підстави для використання праці іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України.
Документ також передбачає безоплатну видачу дубліката дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства у разі втрати або пошкодження раніше виданого дозволу, термін дії якого ще не закінчився.
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