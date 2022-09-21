Рада зрівняла умови оплати праці іноземців із громадянами України

Верховна Рада зробила рівними умови оплати праці іноземців та громадян України.

За відповідний законопроєкт №5795 про внесення змін до законів про використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні проголосували загалом 266 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму "телеграм-каналі".

Законопроєкт вносить зміни до законів про зайнятість населення та правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Документ передбачає удосконалення процедури видачі (відмови у видачі) або продовження (відмови у продовженні) дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, зміни до законів створять рівні умови оплати праці як для громадян України, так іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Ухвалення закону надасть правові підстави для використання праці іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України.

Документ також передбачає безоплатну видачу дубліката дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства у разі втрати або пошкодження раніше виданого дозволу, термін дії якого ще не закінчився.