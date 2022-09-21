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Рада схвалила збільшення прикордонної смуги на держкордоні з Росією та Білоруссю
23:04 20.09.2022 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України", який передбачає збільшення до 2 км прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю.
За прийняття відповідного законопроєкту №7475 у першому читанні проголосували 250 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Документ передбачає збільшення до 2 км розміру земель, необхідних для інженерного облаштування держкордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та на природно-заповідних землях.
Крім того, законопроєктом також пропонується врегулювати порядок та способи залучення військових частин та підрозділів ЗСУ до виконання завдань, пов'язаних із посиленням охорони держкордону. Зокрема, йдеться про можливість створення застав вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, відбору біометрики у всіх, хто перетинає держкордон з перевіркою їх на блокпостах та розпізнаванням осіб.
Згідно із проєктом закону, в Україні в межах двокілометрової зони можуть встановити спеціальний дозвільний прикордонний режим.
Крім того, запропоновані зміни до ряду профільних законів дозволять запобігти зловживанню процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд до України, або які становлять загрозу прикордонній безпеці країни.
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