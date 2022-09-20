Рада ухвалила закон про створення електронного реєстру географічних назв

Верховна Рада України на засіданні 20 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №4079, який удосконалює ведення Державного реєстру географічних назв, облік та реєстрацію географічних назв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що документ передбачає створення реєстру в електронному вигляді. Також визначено заходи з програмного та технологічного забезпечення реєстру, захисту даних, ведення обліку, державної реєстрації географічних назв та забезпечення доступу до відомостей реєстру. Водночас визначено держателя та адміністратора Державного реєстру географічних назв.

У Мінагрополітики очікують, що реалізація закону забезпечить актуалізацію даних в реєстрі та сприятиме посиленню міжнародного співробітництва і торгівлі.

Як повідомлялося, за основу законопроєкт був прийнятий у лютому 2021 року.