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Рада врегулювала питання аудиторської діяльності

16:31 20.09.2022 |

Право

 

Верховна Рада у вівторок ухвалила закон (№6245) щодо вдосконалення правових засад ведення аудиторської діяльності в Україні, згідно з яким, зокрема, передала частину повноважень професійним організаціям, повідомив народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету та співавтор документа Ярослав Железняк.

"Провели три робочі групи та мали голосування одразу за основу і в цілому. 298 депутатів", - написав він у "телеграм-каналі".

За його словами, над законопроєктом довго тривала робота з Мінфіном, НЦКПФР, НБУ, експертами та бізнесом.

Серед ключових змін Железняк також відзначив імплементацію положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС, уточнення вимог до аудиторів та аудиторських фірм із ділової репутації, а також уточнення інформації, яка наводиться в аудиторських звітах.

Крім того, додав депутат, уточнено повноваження Органу громадського нагляду над аудиторською діяльністю з формування Ради нагляду та Інспекції щодо забезпечення якості, а також зменшується вартість проведення іспитів та підвищення кваліфікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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