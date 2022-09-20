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АНАЛІТИКА

ВР має намір визначити умови бронювання військовозобов'язаних працівників держорганів, підприємств та організацій на період мобілізації та війни

16:27 20.09.2022 |

Право

 

Верховна Рада планує визначити умови, за яких на період мобілізації та воєнний час підлягають бронюванню військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також підприємствах, установах та організаціях.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №7687 про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" за основу підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно із законопроєктом, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період, на підприємствах, в установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення).

До цього переліку пропонується включити і військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період, а також тих, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Вони можуть бути призвані лише за їх згодою.

Порядок та критерії їх бронювання на період мобілізації та у воєнний час визначає Кабінет Міністрів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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