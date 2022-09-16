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Зеленський затвердив угоду з ЄС про «транспортний безвіз»
14:14 16.09.2022 |
Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом - так званий "транспортний безвіз".
Указ 16 вересня опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".
"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", - йдеться в указі.
29 червня Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".
Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.
Термін угоди становить один рік із можливістю пролонгації, а тимчасово вона почала діяти у день підписання.
Аналогічний документ із ЄС підписала і Молдова.
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