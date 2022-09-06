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Верховна Рада України ухвалила закон «Про систему громадського здоров'я»
21:21 06.09.2022 |
За відповідний законопроєкт №4142, ухвалений у першому читанні навесні 2021 року, у вівторок у цілому проголосували 228 депутатів.
Закон, зокрема, передбачає розширення повноваження Центру громадського здоров'я за рахунок функцій із реагування на біологічні загрози, а також створення мережі регіональних центрів із контролю та профілактики захворювань.
Під час розгляду законопроєкту Верховною Радою 4 лютого 2021 року в першому читанні з нього було вилучено розділи про вакцинацію, оскільки противники законопроєкту стверджували, що документ передбачає "примусову вакцинацію".
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прокоментував ухвалення закону, реалізація документа "більше інтегрує нас у європейський простір, а його виконання всіма нами дасть змогу збільшити нашу тривалість років активного життя та наблизити цей показник до європейського".
Ляшко також зазначив, що закон скасовує 10 дозволів і висновків, які мав отримувати бізнес для провадження своєї господарської діяльності.
Крім того, закон уперше вводить в обіг принцип "єдиного здоров'я", який дає змогу дивитися далеко за межі звичного поняття "охорона здоров'я" або "медична допомога".
"Це постійна співпраця та взаємодія в галузі медицини, ветеринарії, безпечності харчових продуктів і питної води, захисту довкілля. У системі громадського здоров'я, що працює за принципом "єдиного здоров'я", є місце і роль для кожного, і кожен робить свій внесок у збереження здоров'я та безпеку навколишнього середовища. Основне завдання закону - встановити цей ключовий принцип і визначити функції та розподіл відповідальності для основних гравців", - написав Ляшко.
Він зазначив, що ухвалений закон - "це лише перший крок, за яким ітимуть десятки підзаконних актів, інструкцій, алгоритмів, навчання та практичне впровадження".
"Законопроєкт, на який я особисто витратив дуже багато часу. Написання його розпочалося ще у 2016 році. Шість років дискусій, обговорень, критики, несприйняття, маніпуляцій, проплачених акцій - і, нарешті, маємо прийнятий закон", - наголосив міністр.
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