ВР планує запровадити штрафи за мобінг

Верховна Рада планує встановити адміністративну відповідальність за мобінг.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5749 за основу підтримали 297 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно з документом, мобінг в Україні передбачатиме покарання у вигляді штрафу 1700-5100 грн або громадських робіт на 20-60 годин.

Як повідомлялося, 15 серпня ВР ухвалила за основу законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг". Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема такої, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.