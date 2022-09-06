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ВР має намір запровадити конкурсний відбір для суддів КС
Верховна Рада планує передбачити процедуру конкурсного відбору суддів Конституційного Суду (КС).
Ухвалення відповідного законопроєкту №7662 за основу підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Документ пропонує запровадити в Україні прозорий, конкурентний відбір кандидатів на посади суддів Конституційного Суду для їх призначення президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів.
Згідно із законопроєктом, до проведення конкурсного відбору залучатимуть новий спеціальний орган - Дорадчу групу експертів. Вона оцінюватиме моральні якості та рівень компетентності кандидатів у сфері права. До її складу увійдуть шестеро людей (за пропозиціями президента, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, а також міжнародних експертів).
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