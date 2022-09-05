У ЄС нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут

У Брюсселі нагадали Україні про необхідність ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб вона мала можливість користуватися всіма правами країн-учасниць.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на брифінгу після 8-ї зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

Він відзначив прогрес реформ в Україні за останні місяці, попри війну, та закликав продовжувати роботу, зокрема над рекомендаціями Єврокомісії, що прив'язані до надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"У ключових сферах - антикорупція, верховенство права - ми вітаємо ваші останні кроки, але також ми закликаємо до наступних дій. Ми також вітаємо прогрес у сфері правозахисту, зокрема ратифікацію Стамбульської конвенції - великий крок для захисту прав жінок і дівчат від гендерно-обумовленого насильства.

Ми також маємо забезпечити відповідальність за скоєні РФ воєнні злочини. Ми повністю підтримуємо міжнародні зусилля та роботу України у цій сфері.

Врешті, Україні все ще необхідно ратифікувати Римський статут, щоби повною мірою користуватися правами членів Міжнародного кримінального суду", - зазначив Жозеп Боррель.

Україна підписала, але досі не ратифікувала Римський статут МКС.

Чому це важливо - читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов'язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.