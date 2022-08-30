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"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Рада у першому читанні прийняла закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС
Верховна рада у першому читання підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д.
Про це пише "Європейська правда".
Законопроєкт підтримали 233 депутати. За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 - від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 - Партія "За майбутнє", 12 - "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.
"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.
Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п'яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа".
Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".
В'ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов'язково з антиукраїнськими нормами".
Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.
Віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".
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