Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада у першому читанні прийняла закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС

16:26 30.08.2022 |

Право, Політика

 

Верховна рада у першому читання підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д.

Про це пише "Європейська правда".

Законопроєкт підтримали 233 депутати. За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 - від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 - Партія "За майбутнє", 12 - "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.

"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.

Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п'яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа".

Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".

В'ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов'язково з антиукраїнськими нормами".

Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6564
  0,1024
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8788  0,05 0,12 40,6996  0,06 0,15
EUR 39,7804  0,01 0,03 40,8112  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,04 0,11 36,9341  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес