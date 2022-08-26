Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні хочуть прибрати рекламні щити вздовж доріг

12:30 26.08.2022 |

Право

 

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв та прокладання інженерних комунікацій та мереж вздовж смуги відведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7696.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рекламоносії, які розміщуються в смузі відведення доріг не відносяться до складових автомобільних доріг загального користування. Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під'їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшенню часу його реакції під час керування автомобілем.

"Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху, що може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в документі

Крім того, рекламоносії, що розміщені на узбіччях доріг створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо в зимовий період, що в свою чергу не забезпечує належне утримання проїзної частини та узбіч автомобільних доріг.

Проектом закону також пропонується врегулювати питання плати за використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб'єктами господарювання для влаштування заїзду/виїзду, перехідно-швидкісних смуг до об'єкта дорожнього сервісу або на перехрещення смуги відведення автомобільних доріг загального користування інженерними комунікаціями та мережами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес