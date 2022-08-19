Зеленський підписав закон щодо пришвидшення приватизації для сприяння релокації підприємств

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо пришвидшення приватизації для цілей релокації підприємств та економічного відновлення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Верховної Ради.

«Сьогодні вночі Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт мого із колегами авторства №7451, який стосується змін до законодавства щодо пришвидшення приватизації для цілей релокації підприємств та економічного відновлення. Це велика реформа держвласності, наш довгий і кропіткий труд, який тепер набуде чинності», - зазначив голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

За його словами, це означає, що велика кількість занедбаних підприємств по всій країні, об‘єктів держвласності, за контроль над якими змагаються політики, силовики або бандити, тепер перейдуть в приватні руки і перестануть бути чиїмись годівничками.

«Очікуємо зростання надходжень до бюджету та розвитку підприємництва в приватному секторі. Оцінюю цю реформу, як ще одну успішну планку, досягнуту мною в парламентській роботі, як головою підкомітету з питань приватизації та ефективного управління державним та комунальним майном, за попередні 3 роки. Ця реформа на рівні із ще однією високою планкою - новою редакцією Закону України «Про оренду державного і комунального майна», яку ми прийняли ще у 2019 році, - додав політик.

Він зауважив, що нині у порядку денному влади - також реформи банкрутства, активів державних акціонерних товариств, державно-приватного партнерства, Фонду держмайна як інституції та інші. «Бо перемогти ворога ми зможемо лише, якщо будемо сильнішими, швидшими і кращими, ніж були до 24 лютого. Цілковито впевнений, що реформи наближають нас до перемоги», - підкреслив Мовчан.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави парламент ухвалив 28 липня. 2 серпня його із підписом Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука було передано на підпис Главі держави.