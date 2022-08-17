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Рада спростила виділення землі для вишок мобільного зв'язку
17:19 16.08.2022 |
Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та розвитку електронних комунікаційних мереж".
За прийняття відповідного законопроєкту №7487 у другому читанні проголосували 253 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Метою документа у пояснювальній записці вказано "забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях та у післявоєнний час".
Для цього пропонується спростити умови надання окремих земельних ділянок для розміщення технічних засобів та споруд електронних комунікацій, уточнити особливості регулювання земельних відносин при надання земельної ділянки для таких цілей, а також дозволити припиняти договори з доступу до технічних засобів електронних комунікацій у разі знищення внаслідок воєнних дій інфраструктури таких об'єктів тощо.
Крім того, пропонується скасувати необхідність погодження Кабінетом міністрів зміни цільового призначення при наданні в користування земельних ділянок площею до 0,05 гектара для розміщення споруд електронних комунікацій із складу земель лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення.
Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що у лютому Верховна Рада вже вносила зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", які спрямовані на врегулювання тотожних питань. Однак цей закон досі не підписано президентом.
Як повідомлялося, раніше в Мінцифри зазначали, що зараз процес оформлення ділянки для будівництва базової станції займає від 245 днів до року, але після ухвалення цього законопроекту це можна буде зробити вдвічі швидше.
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