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Рада ухвалила нову редакцію закону про офіційну статистику
15:43 16.08.2022 |
Верховна Рада прийняла новий закон "Про офіційну статистику".
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5886 у другому читанні з урахуванням ряду поправок проголосували 255 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкта документа, новий закон має замінити чинний закон "Про державну статистику" та гармонізувати державну статистику України зі статистичною системою ЄС та загальноприйнятими принципами світової і європейської статистичної практики.
Закон передбачає створення Національної ради з питань статистики, обов'язком якої має бути надання консультацій з усіх статистичних питань і коментарів важливих подій і рішень у центральному органі виконавчої влади в галузі статистики.
Закон також доповнено положенням щодо непоширення та ненадання за запитами інформації, яка пов'язана із забезпеченням проведення статистичних спостережень та/або використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних тощо.
Згідно з документом, до основних завдань органів державної статистики включаються гармонізація державної статистики з нормами та стандартами Європейського Союзу, а також здійснення співробітництва та обміну статистичною інформацією зі статистичними органами ЄС.
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