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ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану

21:50 15.08.2022 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила зміни до законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

Відповідний законопроєкт (№7605) у цілому підтримали 278 народних депутатів, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка у Teлеграмі.

На переконання народних депутатів, закон дозволить вдосконалити та оптимізувати процедуру та механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі.

«В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів, поряд з отриманням необхідного від наших союзників, дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних сил необхідним озброєнням та амуніцією», - уточняється в пояснювальній записці.

Для досягнення цього документом пропонується внести зміни до 4 законів України: «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про правовий режим воєнного стану», «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Змінами встановлюється, що примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, здійснюватиметься на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Також він визначає, що право державної власності на таке обладнання виникає з дня введення в дію вказаного рішення РНБО, а також надає Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повноваження для управління активами, які становлять вказане обладнання тощо.
 

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