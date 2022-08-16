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АНАЛІТИКА

Рада зменшить штрафи для власників вантажу за рух перевантажених вантажівок

21:40 15.08.2022 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону, який пом'якшує відповідальність вантажовідправників за порушення габаритно-вагових норм.

За прийняття відповідного законопроєкту №6222 у першому читанні проголосували 288 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, 29 червня 2021 року парламент ухвалив закон, яким було встановлено штраф у розмірі 51 000 гривень для вантажовідправника за внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної у разі перевищення транспортним засобом, яким перевозиться такий вантаж, визначених законодавством габаритно-вагових норм.

На думку авторів законопроєкту, фіксований розмір штрафу для вантажовідправника порушує його конституційні права, адже для перевізника за порушення габаритно-вагових норм передбачена градація розмірів штрафів (перевищення норм в розмірі 5-10% - штраф 8500 грн, 10-20% - штраф 17000 грн, 20-30% - штраф 34000 грн, понад 30% - штраф 51 000 грн).

Крім того, автори документа вважають несправедливим, що вантажовідправника можуть оштрафувати двічі, якщо вантаж з порушенням норм перевозиться його власним транспортом.

Тому законопроєктом пропонується урівняти розміри штрафів для вантажовідправників та перевізників, заборонити штрафувати вантажовідправника двічі, якщо вантаж перевозить його ж вантажівка, а також заборонити притягнення вантажовідправника до відповідальності за неотримання дозволу на перевезення велигабаритного вантажу, оскільки таку відповідальність має нести лише перевізник.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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