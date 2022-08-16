Рада спростила реєстрацію транспорту для військових

Верховна Рада ухвалила закон, який усуває бюрократизацію в процесі державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів для доукомплектування ЗСУ, що належать підприємствам та установам.

Як повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, відповідний законопроєкт №5337 про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" підтримав 291 народний депутат.

Законопроєкт було розроблено з метою оптимізації взаємовідносин між підприємствами, установами і організаціями з військовими комісаріатами та органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

Ухвалені зміни до закону України усувають незручності та бюрократизацію у процесі державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що належать підприємствам, установам і організаціям.

Також запропоновані зміни запроваджують механізми безпосереднього доступу військовими комісаріатами до актуальної інформації про транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.