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Рада передбачила податкові пільги для волонтерів
17:41 15.08.2022 |
Верховна Рада передбачила податкові пільги для волонтерських та неприбуткових організацій в Україні.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7364 у другому читанні та загалом підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні 15 серпня, передає Інтерфакс-Україна.
Документ передбачає вилучення з оподатковуваного доходи волонтерів у вигляді витрат неприбуткової організації на проведення медичного огляду та вакцинації, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних із наданням волонтерської допомоги.
Законопроєкт також визначає неоподатковувані витрати неприбуткової організації або установи відрядження волонтера (на проїзд, оплату вартості проживання, витрат на харчування оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд, обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати).
Крім того, згідно із законом, визначається можливість надання допомоги фізичним особам, які постраждали або можуть постраждати внаслідок збройної агресії, неприбутковими організаціями без порушення вимог податкового законодавства.
Водночас пропонується не включати до разрахунку суми для реєстрації платником ПДВ операції із ввезення гуманітарної допомоги громадським та благодійним організаціям.
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