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АНАЛІТИКА

Рада планує законодавчо закріпити поняття «мобінг»

17:02 15.08.2022 |

Право

 

Верховна Рада планує законодавчо закріпити поняття "мобінг" та врегулювати протидію цьому явищу.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5748 за основу підтримали 296 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як дії роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Згідно із законопроєктом, роботодавець зобов'язаний, зокрема, розробити процедуру надання психологічної допомоги та підтримки співробітникам, які постраждали від мобінгу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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