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Рада ухвалила законопроєкт про «митний безвіз» з Євросоюзом
15:39 15.08.2022 |
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом та приєднання України до системи NCTS.
Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
Документ підтримали 275 нардепів.
Зокрема, документ передбачає приєднання до Нової комп'ютеризованої транзитної системи NCTS, а також впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
На сьогодні Конвенція об'єднує 35 країн європейського регіону (члени ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням NCTS.
Як раніше повідомляв Железняк, під час доопрацювання законопроєкту разом з бізнес-асоціаціями внесли норму, що на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня припинення чи скасування його дії для оцінки (повторної оцінки, моніторингу) з метою надання авторизації авторизованих економічних операторів будуть застосовуватися понижені значення показників платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства.
Раніше Україна завершила останній етап тестування - міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.
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